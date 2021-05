El viceministro de salud de la de ciudad de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, planteó este lunes la opción de postergar “un par de meses” la realización de la Copa América.

En declaraciones a radio El Destape, Kreplak afirmó que el certamen “se podría posponer. Nosotros amamos el fútbol. No es que no queremos jugar la copa o que no se haga en el país. Pero no es el mejor momento”.

En la misma línea, planteó que “a veces las organizaciones que son más grandes que el país, imponen reglas homogéneas para todos que quizás no siempre se pueden cumplir”.

“Puede ser un problema. Es complejo. Nos está faltando en algunas competencias deportivas poder entender lo que estamos viviendo”, agregó.

Por lo mismo, la autoridad sostuvo que lo ideal sería que el torneo “se pospusiera un par de meses, sería mucho más simple”.

“Hay un automatismo en alguna toma de decisiones como si estuviéramos viviendo un contexto normal y justo es un momento muy complejo”, sentenció.

Cabe recordar que la semana pasada, Colombia pidió aplazar la realización de la Copa América, lo que fue descartado por la Conmebol, organismo que le quitó la organización del certamen.

Ante este escenario, desde la ANFP ya han iniciado gestiones para poder albergar la competencia, tal como se hizo el año 2015.