El brote de coronavirus en River Plate no solo afectó al plantel de cara al Superclásico de este domingo sino que los quince jugadores contagiados tampoco podrán disputar los dos partidos restantes del Grupo D de la Copa Libertadores, donde el conjunto de Marcelo Gallardo está bien acomodado pero todavía no clasificó y necesita sumar para asegurarse un lugar en los octavos de final.

Las bajas, entre las que está la de Paulo Díaz, son muchas y afectan en todas las líneas. Pero el problema principal está en el arco ya que Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux y Franco Petroli, los cuatro arqueros inscriptos en Conmebol, figuran entre los infectados.

De esta manera, River deberá realizar un pedido especial para que le permitan agregar a Alan Díaz y Agustín Gómez, los dos juveniles que estuvieron en la Bombonera este domingo. Cabe aclarar que antes del inicio de la Copa Libertadores, por decisión de Marcelo Gallardo, el Millonario eligió no ampliar la lista y solo anotó a 32 futbolistas.

“Si hay un contagio masivo es porque no tenemos que jugar, será porque la pandemia no nos permite competir en condiciones normales. ¿Por qué voy a exponer a chicos que hoy no están en condiciones de competir en un torneo internacional?”, declaró Gallardo convencido meses atrás.

Mientras tanto, aunque se especula que Conmebol aceptará el pedido de River por lo excepcional de la situación y teniendo en cuenta que sin arquero no se puede jugar, en ESPN Gustavo Yarroch se animó a vaticinar los tres futbolistas que podrían atajar si no llega la habilitación para los chicos.

“Yo tengo tres candidatos: Enzo Pérez, Montiel y Milton Casco como alternativas para poder atajar contra Independiente Santa Fe”, lanzó el periodista en la previa del Superclásico.

Antes, Mariano Closs aseguró que hay que esperar para saber si finalmente le permiten a River ampliar la lista: “Alguien de Conmebol me dice que a esta hora ve muy difícil que River pueda agregar un arquero a la lista de la Copa Libertadores. Esto estaba previsto en el reglamento, por eso se extendió de 30 a 50”.

La periodista Luciana Rubinska emitió su opinión y expresó que no deberían darle ese permiso a River porque otros clubes sufrieron situaciones parecidas y no tuvieron este beneficio: “Si avalan ese pedido, marca una jurisprudencia que no sería positiva porque hubo equipos que les pasó mismo y no recibieron ninguna excepción. Ahora hay que pensar quién va a ser el arquero”.