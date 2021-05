El ‘Bambino’ Pons es, sin lugar a duda, una de las voces más reconocidas del fútbol sudamericano.

Su relato se volvió legendario cuando, desde fines de los 90, empezó a incluir cánticos a la hora de narrar un gol en la Premier League.

Probablemente, esté en la retina de todo hincha del fútbol su versión de “Hey Jude” de The Beatles para el delantero holandés del Manchester United, Ruud Van Nistelrooy.

En la actualidad, Pons se encarga de relatar duelos de nuestro continente, centrado especialmente en la Copa Libertadores. Fue ahí que se encandiló con un joven chileno y se volvió viral tras compararlo con Lionel Messi y Claudio Paul Caniggia: Clemente Montes.

En conversación con BioBioChile, Pons afirmó que “los elogios a Clemente Montes fueron repentinos, no fueron elaborados, fueron espontáneos. Yo sobre el chico dije que cinco minutos antes que entró que no lo conocía”.

“Uno no tiene a ciencia cierta a jóvenes como Clemente, que han jugado poco en primera. En función de lo que vi hacer a ese chico en 20 minutos, primero gambeteó como Messi, guardando la diferencia. Segundo, y no estoy comparando, yo a Caniggia lo conozco de hace muchos años, y cuando arrancó y fue para el medio haciendo la diagonal dije Caniggia”, explicó.

En la misma línea, el ‘Bambino’ expresó que “ojalá que el chico refrende todo porque sino me voy a sentir culpable de haberlo elogiado tanto”, haciendo hincapié en que “tiene potencial, pero no tengo autoridad moral para decir si puede ser un grande de Chile o no”

“Este chico tiene cosas importantes, depende de su cabeza y de cómo se tome la profesión. De ahí, con las condiciones que tiene, es cuestión de que lo acompañe el destino, que el equipo lo acompañe y se vaya acomodando. Ojalá que triunfe y sea un valor importante”, acotó.

Zamorano y Salas, dos ídolos chilenos que admira

Pons ha relatado a distintos jugadores chilenos a lo largo de su historia. Pero, por distintos motivos, hubo dos que se quedó con las ganas de haberles cantado un gol en la época en que fueron profesionales: Iván Zamorano y Marcelo Salas.

Y es que en su época de auge relatando los duelos ingleses, las principales figuras nacionales se encontraban jugando en España o Italia, respectivamente.

“Tengo una profunda relación de amistad con Iván Zamorano. Para mí el más emblemático de Chile, no sé si Caszely y el Matador vienen después. Hubiese sido glorioso tenerlo en el Manchester United”, sentenció.

“Lo relaté a Iván el 2006 cuando hacíamos los partidos de Showball, eran partidos bárbaros. Ahí lo relaté y me regaló su camiseta, que se la terminé obsequiando a Diego Torres, el cantante. Me va a matar Iván ahora cuando se entere, pero con Diego jugábamos al fútbol juntos y hace como 10 años me dijo ‘qué linda camiseta’. Y la verdad me rompió el corazón y se la di. Pensé que Iván lo podría entender, Diego es un embajador de Argentina”, completó.

Al ser consultado con qué tema hubiese relacionado a Zamorano en la Premier, el argentino dudó: “La misma de Van Nistelrooy, pero con Bam Bam. Facilísimo. Pega hasta mejo que con Van Nistelrooy”, admitió.

En cuanto a Marcelo Salas, quien estuvo muy cerca de llegar a Old Trafford, el ‘Bambino’ manifestó que “el Matador hubiese sido un jugador ideal, más que Zamorano, para el United”.

“Zamorano hubiese sido más o menos un finalizador como Alan Shearer, del Newcastle. Un goleador letal que relaté en los 90, impresionante, más de área. Y bueno, Salas hubiese sido un complemento ideal de Van Nistelrooy, o de Tévez, o de Ronaldo para aguantar la pelota en el área, o que Beckham que le tire una pelota”, agregó.

Como no podía ser de otra manera, Pons también cantó cómo hubiese narrado un tanto del formado en la U en los ‘Diablos Rojos’. “Le dicen el Matador es el chileno, nació en Temuco de pura sepa, este es Marcelo, Marcelo el Matador, en el Manchester cada partido te hace un gol. Ma Matador, es el chileno, Ma Matador es el chileno”, todo al ritmo de ‘Matador’ de los Fabulosos Cadillacs.

Cántalo con el Bambino: la campaña que lo acerca a la gente

Junto con relator los encuentros de Copa Libertadores, Pons es además protagonista de una nueva campaña de Fox Sports Premium: “Cántalo con el Bambino”.

En ella, los hinchas pueden acompañar a Pons cantando goles de los equipos de sus amores. La actividad consiste en utilizar la mecánica dúo en Instagram y/o Tik Tok con las cuentas del Bambino, elegir el canto y luego subirlo a las redes sociales utilizando #CantaloConElBambino.

“Es fantástica. La gente que la imaginó dio en el clavo, me acerca mucho más a los hinchas, al fútbol chileno, me da la posibilidad a través de relato de homenajear a futbolistas, y ver aparecer a jóvenes como Clemente Montes”, aseveró Pons.

“Me siento un pibe de 20 años cuando me acerco a la gente. Esto me hizo volver a vivir, me llena de orgullo. Ni en Argentina me dan bola, y en el resto lo toman de otra manera”, cerró.

La iniciativa culminará el día jueves 27 de mayo, en un IG live junto al relator, donde se anunciará y premiarán a los tres cantos más destacados.