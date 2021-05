“Un trozo de historia, un trozo del Ajax. Para ustedes”. El Ajax de Ámsterdam fundió su trofeo de campeón de liga 2021 como agradecimiento a los hinchas del equipo, después de una temporada jugada a puerta cerrada por la pandemia de coronavirus.

Según informa la página web del club, la idea es usar el estaño del trofeo para crear pequeñas estrellas y entregárselas a los abonados del estadio de este año.

“Esta temporada hemos jugado prácticamente sin público. Al menos, en la tribuna no estaban. Aun así, hemos notado su apoyo cada semana”, explicó Edwin van der Sar, leyenda y director general del club.

“Ya antes anunciamos que dedicábamos el título a los aficionados. Compartir el trofeo es la máxima prueba de ello. Tras este turbulento año, hacemos a los aficionados partícipes de nuestro campeonato de la forma más pura posible”, añadió.

El trofeo está elaborado con 2,75 kg de estaño que fueron transformadas en 42.000 estrellas de 3,45 gramos, que los abonados recibirán por correo.

Una forma de compartir el 35º título del Ajax con unos aficionados que no pudieron animar a su equipo en el Johan Cruyff Arena esta temporada.

Piece of victory

Piece of history

Piece of Ajax

Literally. For you. 🎖#XXXV pic.twitter.com/Bllbh9M4tA

— AFC Ajax (@AFCAjax) May 12, 2021