El fin de semana Barcelona y Atlético Madrid disputaron uno de los duelos más importantes de La Liga en el temporada.

El elenco ‘rojiblanco’ llegó como líder al Camp Nou, pero el cuadro catalán tenía la opción de superarlos en la tabla si lograba la victoria. Al final, fue un cerrado empate sin goles que mantuvo a los de Simeone en la cima a tres fechas del final.

Clave para rescatar una unidad en terreno visitante fue el delantero uruguayo Luis Suárez, precisamente exjugador ‘blaugrana’, quien mantuvo con preocupación constante a la zaga culé.

Los movimientos en ofensiva de ‘Luisito’ casi tuvieron premio mayor, ya que estuvo cerca de anotar en un par de ocasiones. Y no solo eso: el charrúa también desconcentró a sus rivales con sus ‘mañas’ para disputar cada balón.

De hecho, hubo una acción que refleja lo que ocurrió en el campo y quedó perfectamente grabado por una cámara. El uruguayo fue a cabecear un balón en el área chica y terminó en el piso tras chocar con Ter Stegen. El charrúa se revolcó en el piso pidiendo penal y acusando un golpe del germano.

Aunque la acción no fue sancionada con falta en favor del Atlético, el diálogo del momento probó que los jugadores del Barcelona ya estaban cansados de Suárez. Uno de ellos fue Piqué: “Ya está bien, Gordo. Ya está bien, tío. No me jodas, ya está bien hombre”, expresó.

“Luis, así no. Es la mano eh. Si meto la pierna vale, pero esto…”, recriminó por su parte el meta alemán. El uruguayo respondió por su parte: “¿Pero me pegas o no?”.

Consignemos que Atlético Madrid es puntero con 77 puntos, secundado por Real Madrid y Barcelona, ambos con 75.