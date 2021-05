Ayer, a sus 37 años, Arjen Robben jugó su primer partido como titular en seis meses, tras recuperarse de una rebelde lesión que lo hizo meditar sobre su continuidad como futbolista profesional.

El jugador del Groningen volvió en su mejor forma, regalando dos asistencias en la goleada de su equipo por 4-0 sobre el Emmen, desatando la locura entre sus hinchas.

Después de terminar el encuentro, el atacante habló con los medios, rompió en llanto y no descartó volver con la Selección de Holanda.

“¿Si me llamara De Boer para la Eurocopa? Digo que sí. Sería muy bonito, pero hay que ser realista. Tengo que estar sano y en forma para ser capaz de tener influencia y significar algo en un equipo así. En algún lugar de mis sueños más salvajes sería lo mejor. Pero hay que tener mucho cuidado con echar la cabeza a volar. No digo que quiera ir, digo que si me llamara, aceptaría, pero debe ser si puedo desempeñar un papel”, dijo.

Señalar que en octubre de 2017 el jugador disputó su último partido con Holanda, y tras no clasificar al Mundial de Rusia, decidió ponerle fin a su etapa en la selección, dejando un registro de 96 partidos y 37 goles.