El Sindicato Internacional de Futbolistas (FIFPro) denunció en un comunicado que “se encuentra asistiendo a futbolistas argentinas por el preocupante comportamiento de un entrenador empleado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)”.

“Las futbolistas afectadas, alguna menores de edad, fueron víctimas de amenazas y comentarios sexuales de explícita y violenta naturaleza”, aseguró la FIFPro.

“Las jugadoras han aportado evidencia a la Comisión de Ética de la FIFA en la que se alega detalladamente cómo el entrenador en cuestión utilizó su posición de poder para intimidar y acosar sexualmente a distintas adolescentes, alguna incluso de 14 años, que se encontraban en la búsqueda de concretar su sueño de convertirse en futbolistas”, detalló FIFPro.

Como consecuencia de estos hechos, el sindicato “solicitó a la FIFA la inmediata destitución del entrenador de su cargo actual, en el que podría acceder y ejercer poder sobre menores”.

📣 FIFPRO is assisting multiple high-profile women footballers who've made a complaint to the FIFA Ethics Committee about the deeply concerning behaviour by a coach currently employed by the Argentine football association.

— FIFPRO (@FIFPRO) May 6, 2021