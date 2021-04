El ahora exjugador del Albion Rovers de la League Two de Escocia, David Cox, decidió retirarse del fútbol luego de que denunciara de que sus colegas se burlaban de sus problemas de salud mental. En 2019 advirtió que ha intentado suicidarse, lo que, según afirma, ha provocado las burlas de algunos jugadores rivales.

La gota que rebalsó el vaso fue este jueves. El jugador, que era suplente, se retiró del estadio al entretiempo en el partido ante el Stenhousemuir. Luego, en un video que publicó en redes sociales, explicó lo que había pasado y por qué abandonó el estadio.

Contó que durante el primer tiempo hubo un incidente y “me atacaron por mi salud mental y me dijeron que debí haberlo hecho bien la primera vez”. En 2019, el jugador reconoció abiertamente que intentó suicidarse por problemas de ansiedad y depresión. Cox cuenta que las burlas han sido recurrentes.

“Me prometí que la próxima vez que pasara me iba a ir del estadio. No estaba jugando, ya fue el fútbol para mi. Algunos pueden creer que no es la gran cosa, pero ya estoy cansado de esto. No me pagan lo suficiente”, aseguró Cox.

“Intenté explicarle a los árbitros, pero no querían saber nada porque no escucharon. Hablamos de racismo, problemas personales y porque los árbitros no escuchan no se puede hacer nada. Entonces yo voy a tomar una decisión al respecto”, continuó, anunciando que se retira de la actividad.

Desde el Albion Rovers publicaron un comunicado en el que le dan todo su apoyo a Cox. Por su parte, desde el Stenhousemuir aclararon que “Si bien aceptamos que se pueden decir cosas durante un juego, creemos que las acusaciones son lo suficientemente serias como para merecer una investigación más detallada por la Asociación Escocesa de Fútbol”. Anunciaron que separarán del plantel al jugador aludido hasta que se termine la investigación.

En tanto, Jonathan Tiffoney, el jugador acusado de proferir las burlas, niega el hecho. “David Cox, que era suplente, fue amonestado por el árbitro por entrar a la cancha para insultarme. Yo no lo ataqué…Nunca atacaría a otros jugadores por problemas mentales y cooperaré completamente con la Federación en la investigación de esta materia”.

