Un verdadero escándalo se vive por estas horas el fútbol alemán. Todo por el juicio que enfrenta Christoph Metzelder, exdefensor subcampeón del mundo en 2002 y parte del equipo que quedó tercero en el 2006.

Metzelder, exjugador del Real Madrid, entre otros, fue hallado culpable de cargos de difusión de pornografía infantil y adolescente. En específico, compartió 18 archivos.

Eso fue lo que admitió el propio imputado en el inicio del juicio en tribunales, el pasado jueves. “Aceptaré la condena y pido perdón a las víctimas de violencia sexual. Cargaré toda mi vida con la culpa de haber causado este mal a la sociedad”, avisó.

“Obtuve imágenes e hice capturas de pantalla de sitios web de libre acceso. Intercambié fantasías extremas en el chat”, agregó Metzelder en su declaración, según consigna Diario Marca.

“¡Asqueroso!”: la furia de excompañero de selección

Los dichos de Metzelder no hicieron más que profundizar la rabia en su contra. Uno de los más molestos fue su excompañero de selección, Lukas Podolski.

“¡Asquero!”, escribió tajante el delantero, compartiendo una imagen de la noticia en sus Redes Sociales.

Pero no fue lo único. El atacante además conversó con Diario Bild y profundizó su enojo, especialmente luego que se conociera que el exdefensor será castigado con 10 meses en libertad condicional.

“Ese castigo no hace justicia. No entiendo la sentencia de diez meses de libertad condicional. Algo así debería ser castigado con más severidad. Incluso una confesión parcial no debería ser suficiente cuando se trata de pornografía infantil”, manifestó.

“Cualquiera que atente contra los niños debería ser castigado con todo el peso de la ley. De esta forma, habrá más niños en peligro. Al igual que sus padres y sus familias. El castigo no hace justicia al daño”, agregó Podolski.

Consignar que según WDR (televisión pública regional alemana) la fiscalía afirma que el acusado, en 2019, compartió “en días sucesivos” imágenes de abusos a una niña de diez años.