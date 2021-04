El Chelsea logró un valioso empate este martes en su visita al Real Madrid, en la semifinal ida de la Champions League, y quedó con la primera opción de clasificar a la final de Estambul.

Pero, pese al buen resultado, uno de los dirigidos por Thomas Tuchel acaparó las criticas por su bajo nivel mostrado ante los ‘merengues’.

Se trata del delantero alemán Timo Werner, ex RB Leipzig, quien no estuvo certera a la hora de la definición, errando un par de buenas opciones de anotar.

El propio Tuchel deslizó un dardo al germano, asegurando tras el partido que “fallar ocasiones tan claras no ayuda”, pero los cuestionamientos más duros vinieron de parte de la esposa de un compañero.

Según Mundo Deportivo, Belle Silva, pareja del brasileño Thiago Silva, utilizó sus redes sociales para humillar a Werner, en una actitud que ha generado ruido al interior del Chelsea.

“Es el karma muchachos. En cada equipo al que voy hay un atacante que falla goles. Este Werner, ¿cómo se llama?”, lanzó primero la mujer.

Luego, añadió: “necesitábamos un gol, había que ganar este partido… pero los delanteros no quieren anotar, no entiendo por qué no lo hacen”.

Vale mencionar que Chelsea y Real Madrid definirán al segundo finalista de la Champions League este miércoles 5 de mayo, cuando vuelvan a enfrentarse esta vez en Londres.