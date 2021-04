N’Golo Kanté es el futbolista que está en boca de todos por estos días. Tras su gran partido ante el Real Madrid, se ha viralizado su mapa de calor de las acciones en las que participó y se ganó el premio a la figura del encuentro en la ida de semifinales de Champions League.

Pero la realidad es que ya son varias temporada (de hecho, más de un lustro) en las que el francés ha sido completamente determinante en los equipos que ha estado.

Pero ¿Cómo lo descubrió el Leicester City? Hasta 2015 el volante francés jugó en el modesto Caen de la Ligue 1 y si bien antes de emigrar al fútbol inglés había llamado la atención en el país galo, todavía era un desconocido para muchos de los fanáticos del fútbol mundial.

De hecho, hasta Marcelo Bielsa, entonces entrenador del Olympique de Marsella, puso sus ojos en el número 17 del Caen tras un partido en el que el francés dio una exhibición ante el equipo de Bielsa. Una exhibición para los ojos de algunos, claro, ya que como mucha veces, su estilo de juego pasa desapercibido para muchos fanáticos.

Mapas de calor de Kanté contra el Real Madrid:

About 71 % of the earth's surface is water-covered, the rest is covered by N'Golo Kante. 😅#RMACHE | @PerfectPlay pic.twitter.com/lUz8P2HhPx

