El Manchester City, uno de los 12 clubes europeos fundadores de la European Super League (ESL), la organizadora de la nueva Superliga, un torneo privado y casi cerrado, oficializó este martes su salida del proyecto, en un comunicado publicado en su web.

“El Manchester City Football Club confirma que ha iniciado formalmente el proceso para retirarse del grupo que diseña el plan para una Superliga Europea”, explicó la entidad en su comunicado.

El cuadro de los ciudadanos es el primer equipo en salir de manera oficial del polémico proyecto de la Superliga, compuesto hasta ahora por cinco clubes ingleses (Arsenal, Manchester United, Tottenham, Liverpool, Chelsea), tres españoles (Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid) y tres italianos (Juventus, Inter de Milán, AC Milan).

Esta movida puede abrir camino a que otros clubes le sigan, dando así por cerrada esta iniciativa que competía directamente con la Champions League.

Recordemos que el técnico del City, Pep Guardiola, había criticado abiertamente a esta Superliga europea, señalando que eso no era deporte.

“Esto no es deporte. Tengo poca información, pero no puede considerarse deporte cuando no hay relación entre el esfuerzo y la recompensa y cuando el éxito está garantizado para unos pocos. Cuando no importa perder”, dijo.