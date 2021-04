La creación de la Superliga europea generó un terremoto en el fútbol inglés, donde se han registrado la mayor cantidad de críticas en contra de este torneo.

Resulta que seis clubes de la Premier League son fundadores de este nuevo proyecto, lo que supone una inestabilidad total en la liga inglesa.

Es por eso que los clubes no han dudado en expresar su rechazo en contra del ‘big six’.

A todas las manifestaciones en contra de la Superliga se ha sumado la irónica iniciativa del Wolverhampton, quien se ha autoproclamado campeón de la Premier League 18-19, en la que quedó séptimo, detrás de los seis clubes que ahora son fundadores del certamen.

El club actualizó su cuenta de Twitter donde le agregó la siguiente descripción: “Cuenta oficial del Wolverhampton Wanderers. Campeón de la Premier League 2018/2019”.

Además, publicaron un tuit donde señalan que “probablemente sea tarde para un desfile de celebración”.

It's probably too late for a parade 🏆🥳 pic.twitter.com/qEc24zBb7l

— Wolves (@Wolves) April 20, 2021