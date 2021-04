El anuncio de la creación de la Superliga Europea, impulsada por 12 de los clubes más poderosos del ‘viejo continente’, no ha dejado a nadie indiferente.

Críticas transversales hacia los elencos fundadores del inédito torneo y sus dirigentes han surgido desde varios frentes, destacando la de históricos jugadores de las escuadras involucradas.

El último en alzar la voz fue Gary Neville, exjugador del Manchester United e ídolo de los de Old Trafford.

En Sky Sports, el canal para el cual es comentarista, el otrora defensa no se guardó nada y criticó duramente a los ‘Red Devils’, exigiendo una dura sanción para el que fue su equipo.

“Soy fan del Manchester United y lo he sido durante 40 años de mi vida, pero estoy asqueado, totalmente asqueado y con quien más lo estoy es con el United y con el Liverpool”, partió comentando Neville.

“Los dueños del United, Liverpool, Chelsea, del City no tienen nada que hacer con el fútbol de éste país. Son más de 100 años de historia de fans que han vivido y amado estos equipos y necesitan ser protegidos. Los fans necesitan protección”, añadió el exdefensa.

Sobre el futuro del fútbol inglés, el ídolo de los ‘Red Devils’ recalcó que “yo me he beneficiado mucho del fútbol. He ganado dinero con el fútbol, he hecho inversiones con el fútbol, no estoy en contra del dinero en el fútbol, pero los principios y la ética de una competición justa y los derechos para jugar este juego… que el Leicester gane la liga y vaya a la Champions League”.

Por último, Neville pidió sanciones para los 12 clubes que quieren formar parte de la Superliga y, especialmente, para el United.

“Quítenle todos los puntos, pónganlos últimos en la clasificación y quítenles el dinero. ¡El Manchester United ni está en la Champions League, el Arsenal tampoco! Los hemos visto antes de que sean un equipo en ruinas. El Tottenham tampoco está en la Champions ¿y le van a dar el derecho a estar? Son una auténtica broma”, concluyó Neville.