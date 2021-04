Bruno Fernandes, jugador del Manchester United, uno de los clubes fundadores de la Superliga Europea, publicó en Instagram que “los sueños no se pueden comprar”, en referencia a esa competición.

El futbolista portugués compartió una publicación de Daniel Podence, jugador del Wolverhampton Wanderers, que criticó la nueva competición y recordó momentos míticos de la Liga de Campeones como la volea de Zidane, el gol de Kaká en Old Trafford o la remontada del Liverpool en Estambul.

Fernandes compartió una foto de Podence y añadió la frase “los sueños no se pueden comprar”.

El Manchester United es uno de los clubes fundadores de la competición y Ed Woodward, uno de sus dueños, vicepresidente del nuevo torneo.

El portugués no fue el único que se refirió a la Superliga, ya que el experimentado jugador del PSG, Ander Herrera, también se expresó en redes sociales, evidenciando su rechazo a esta nueva competición.

“Me enamoré del fútbol popular, del fútbol de los aficionados, del sueño de ver al equipo de mi corazón competir contra los más grandes. Si ésta Superliga europea avanza se acabaron esos sueños, se acabaron las ilusiones de los aficionados, de los equipos que no son gigantes de poder ganarse en el campo el competir en las mejores competiciones”, lamentó.

“Amo el fútbol y no puedo quedarme callado ante esto, creo en una Champions League mejorada, pero no en que los ricos roben lo que el pueblo creó, que no es otra cosa que el deporte más bonito del planeta”, cerró.