El reconocido músico y compositor Roger Waters se metió en el fútbol y la política con un fuerte mensaje a la FIFA y la UEFA que no pasó desapercibido. Le pide suspender a los equipos de Israel de toda competición.

“Ponemos en marcha nuestra campaña para suspender a los equipos israelíes de FIFA y UEFA. Animaría a todos los jugadores de fútbol del mundo y aficionados ver ‘La ocupación de la mente americana"”, escribió el cofundador del grupo Pink Floyd en su cuenta de Twitter.

Roger Waters, de 77 años, está promocionando un documental que habla del conflicto bélico entre Israel y Palestina y la cobertura de medios estadounidenses sobre este tema.

El músico es el narrador de esta película que está disponible en internet.

To Kick Off our Campaign to SUSPEND ISRAELI TEAMS from @FIFAcom and @UEFA, I would encourage all EPL players and all football ⚽️ fans to watch “THE OCCUPATION OF THE AMERICAN MIND”.

Love

R.https://t.co/rPQw2j4j5X

— Roger Waters (@rogerwaters) April 11, 2021