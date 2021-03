Este martes el entrenador de la Fiorentina, Cesare Prandelli, presentó su renuncia a su cargo en el equipo de Florencia y en una emotiva carta explicó que la decisión es para “encontrar quién soy realmente”.

“El Fiorentina informa de que, este martes, el entrenador Cesare Prandelli presentó a la directiva su dimisión. El club ‘viola’, con enorme disgusto, ha aceptado la petición del técnico entendiendo sus motivaciones, que van más allá del fútbol”, se lee en el comunicado del Fiorentina.

Por su parte, a través de redes sociales, Prandelli explicó su decisión. “Estoy en una incomodidad absurda que no me permite ser quien soy. Me embarqué en esta nueva experiencia con alegría y amor, también dejándome llevar por la ilusión de la nueva administración”, comentó.

“Y probablemente sea demasiado amor por la ciudad, por el recuerdo de los buenos momentos que viví allí que estuve ciego a las primeras señales de que algo andaba mal dentro de mí. En los últimos meses ha crecido una sombra en mi interior que también ha cambiado mi forma de ver las cosas. Vine aquí para dar el 100 por ciento, pero en cuanto tuve la sensación de que esto ya no era posible, por el bien de todos decidí dar un paso atrás. Soy consciente de que mi carrera como entrenador puede acabar aquí, pero no me arrepiento. Probablemente este mundo del que he formado parte toda mi vida ya no es para mí y ya no me reconozco en él. Ciertamente habré cambiado y el mundo va más rápido de lo que pensaba. Por eso creo que ha llegado el momento de dejar de dejarme llevar por esta velocidad y detenerme para encontrar quién soy realmente”, finalizó el italiano.

Prandelli había tomado las riendas del Fiorentina el pasado 9 de noviembre en sustitución de Giuseppe Iachini, abriendo una nueva etapa en Florencia tras el período entre 2005 y 2010, cuando obtuvo dos clasificaciones a la Liga de Campeones y llevó al equipo hasta las semifinales de la Copa de la UEFA.

El equipo florentino no ha comunicado el nombre del sustituto de Prandelli, pero según los medios locales se oficializará en las próximas horas el regreso de Giuseppe Iachini.