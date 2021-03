Este viernes fueron sorteados los cruces de cuartos de final de la Champions League 2020-2021, instancia que promete partidazos entre los ocho mejores equipos de Europa.

Los duelos fueron dados a conocer en la sede de la UEFA, en Nyon, Suiza, y destaca la reedición de la última final entre el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain.

El primer cruce sorteado fue el del Manchester City, sólido líder de la Premier League, quien deberá medirse ante el Borussia Dortmund, del temido goleador Erling Haaland. El duelo de ida se jugará en Inglaterra.

Luego se conoció que el Porto, que dio el batacazo al eliminar a la Juventus en octavos de final, enfrentará al renovado Chelsea de Thomas Tuchel. El primer duelo será en Portugal.

Tras cartón, se definió el cruce entre el actual campeón de la ‘Orejona’ y el PSG. La serie se definirá en París.

Por último, el Real Madrid fue emparejado con el Liverpool. La ida se jugará en España y todo se definirá en Anfield.

Vale mencionar que los partidos de ida se jugarán el 6 y 7 de abril próximos, mientras que los choques de vuelta serán una semana después, el 13 y 14 del mismo mes.

The road to Istanbul is set! 😍

Which 2 teams will make the final? 🤔#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/HdgWQRCMHQ

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 19, 2021