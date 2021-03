El Granada, debutante en la Europa League, tendrá un reto histórico en cuartos de final, al desafiar al Manchester United, según determinó el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA de Nyon (Suiza), en el que el Villarreal quedó emparejado con el Dinamo Zagreb.

En los otros dos emparejamientos, el Ajax jugará ante la AS Roma y el Arsenal ante el Slavia Praga.

El ganador del Ajax-Roma se enfrentaría al Granada en semifinales, mientras que el Villarreal chocaría con el vencedor del Arsenal-Slavia, lo que abre las puertas a una hipotética final española.

Sensación del torneo, el Granada enfrenta un histórico como el United en su sobresaliente debut en las competiciones europeas, tras eliminar al Napoli en dieciseisavos y después de haber comenzado la Europa League en las rondas previas.

La ida de cuartos se disputará el 8 de abril y la vuelta una semana más tarde. La final está prevista en el Arena Gdansk, en Polonia, el 26 de mayo.

