El exjugador de Huachipato y la Universidad de Chile, Yeferson Soteldo, reconoció que es fanático de Messi y que el argentino fue una de sus inspiraciones para dedicarse al fútbol. De hecho, contó que su primer hijo le debe su nombre al crack argentino.

En conversación con el sitio de la FIFA, el extremo venezolano contó que para él el argentino “Es un ídolo. Mi primer hijo, que lo tuve a los 18 años, le puse Thiago Mateo, por Messi”. Recordar que los dos primeros hijos del jugador del Barcelona se llaman Thiago y Mateo respectivamente.

También explicó que “Se hablaba mucho de mi altura al comienzo. Si eres un niño débil de mente, quizás abandonas, y casi lo hago. Pero no era débil, y entendí que no debía llevarme por esas palabra. Messi me ayudó en eso. Lo vi siempre, y fue un referente para mí”.

La gran figura de la ‘vinotinto’ se refirió al último partido de clasificatorias, en el que Venezuela logró el primer triunfo por eliminatoria ante La Roja.

“Respetuosamente, prefiero perder enfrentándome a oponentes que defendiéndome de ellos. Quiero que el lateral pase más tiempo marcándome que yo a él. Contra Chile mantuvimos una línea más alta, fuimos mejores para entrar en su área y creamos más ocasiones de gol”, aseguró, argumentando que deben entender que no pueden salir a defenderse jugando de local.