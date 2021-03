En estos tiempos donde gran parte de nuestras vidas la realizamos por medio de plataformas online, últimamente es de lo más común que se agenden reuniones de trabajo o de amigos, y muchas veces coincide con el mismo horario de un imperdible evento deportivo, por eso, FOX Sports Premium lanza su campaña “Reuniones Premium”, donde 12 fanáticos, por cada evento, tendrán la oportunidad de compartir junto a sus ídolos mientras disfrutan de la transmisión en vivo.

Para participar, los suscriptores de FOX Sports Premium deben seleccionar y crear su propia agenda, a través del sitio web www.foxsportspremium.cl, con el o los eventos que más le guste para cargar en su calendario personal, y así concursar para ser parte de una exclusiva reunión online.

Todos los ganadores recibirán un kit en torno al evento, el que consistirá en un tablet, audífonos, indumentaria oficial y snacks para disfrutar junto a los invitados estelares de esta inolvidable experiencia.

La Copa CONMEBOL Libertadores genera una gran expectación en los hinchas del fútbol nacional, en esta oportunidad Universidad de Chile y Unión Española disputarán la fase previa de la competición. Por esto, la primera convocatoria será para el partido de vuelta entre la “U” y “El Ciclón” que tendrá lugar el 17 de marzo a las 21:30 horas y será transmitido por Fox Sports 1.

En esa ocasión, el ídolo del club laico Walter Montillo compartirá virtualmente junto a los 12 primeros afortunados de #REUNIONESPREMIUM durante el encuentro de los azules en la definición de su llave contra el conjunto argentino.

Otros invitados de lujo confirmados para esta campaña son: el astro brasileño Cafú quien compartirá junto a los ganadores para ver uno de los partidos de cuartos de final de la UEFA Champions League. Por su parte, Milovan Mirosevic, leyenda de la UC, será el invitado especial para el partido del elenco cruzado del 18 de Abril por la fase de grupos de la CONMEBOL Copa Libertadores.

Además, el actual peleador de UFC, Vicente Luque, acompañará a los 12 afortunados para el evento UFC 262 del 15 de mayo. Por último, el legendario ex comentarista de WWE Hugo Savinovich será parte de la “Reunión Premium” del WWE: Money in the Bank, programado para el mes de mayo. Para participar, los fanáticos deben ser usuarios de FOX Sports Premium, donde podrán comenzar a concursar a partir del miércoles 10 de marzo, a través del sitio web www.foxsportspremium.cl