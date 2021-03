Rocío Ayala se ilusiona. La relatora de fútbol de TNT Sports para la Copa Libertadores femenina está maravillada por el buen presente de los clubes chilenos en el torneo. Y también sueña, claro, con decir presente en una eventual final.

Santiago Morning y Universidad de Chile han protagonizado partidazos a falta de una fecha para que termine la fase de grupos. De hecho, no han registrado derrotas y las ‘azules’ ya sellaron su paso a la siguiente ronda.

Más complicado ha sido el camino para el ‘Chaguito’. En un grupo más difícil, las ‘bohemias’ buscarán este jueves avanzar a los cuartos ante Deportivo Trópico de Bolivia. Necesitan ganar y que el duelo entre Boca Juniors y Avaí Kindermann exista un vencedor. De lo contrario, deben ganar por 8 tantos.

Ayala, en diálogo con BioBioChile, resalta que la participación nacional ha sido “muy positiva, tengo la referencia de lo que pasó en la Copa Libertadores 2019, donde el campeonato se ha notado que el chileno ha subido de nivel”.

“Me tocó también ver a Colo Colo y Santiago Morning en la Copa pasada, y no siento que hayan destacado tanto como ahora Universidad de Chile, que ha clasificado a cuarto de final. Siento que es motivo de orgullo lo que está haciendo la U, porque siento que debe ser uno de los mejores equipos de la copa, y a Santiago Morning le tocó un grupo más difícil. Todos los chilenos deberían estar orgullosos de lo que está haciendo tanto la U como el Morning”, detalla.

“El hincha de la U es acérrimo, todos saben quién es Daniela Zamora”

La relatora además reconoce estar impresionada por el impacto que ha tenido la labor que desempeña, destacando que el hincha ha seguido de cerca el torneo.

“En general, se ha notado que hay mucha más gente interesada, de a poco se ha ido insertando. En esta copa en particular, al hincha del a U lo veo acérrimo viendo a las leonas”, valoró.

“Yo creo que todos ya saben quien es Daniela Zamora -capitana y goleadora azul-, lo que me parece increíble, muy positivo”, acotó.

El ‘Chago’ también tiene lo suyo, reconoce. “Quizás no tiene la misma cantidad de hinchas, pero también la gente está apoyando a las tricampeonas, se nota mucho movimiento”.

“Uno siempre tiene el resquemor de que si vamos a transmitir el fútbol femenino, quién lo va a ver… afortunadamente influye, que como no hay campeonato, es el gran panorama futbolístico para el futbolero que está buscando siempre un partido”.

Un gol chileno en una final: “Cuesta imaginarlo, es un sueño”

De cara a lo que tiene en el campeonato, la comunicado no esconde su ilusión de que los representantes nacionales sigan avanzando hasta un eventual partido por el título.

“Sería bonito llegar a la final con un equipo chileno. Cuando vi los grupos, los vi tan peleado, por los nombres… no sabía bien con qué nos íbamos a encontrar”, admitió.

“Cuando la U pasó de fase, y también tengo toda la fe en el ‘chago’ que lo puede hacer, me empecé a ilusionar”, complementó.

En la misma línea, Ayala asegura que “estoy muy motivada, veo a las ‘leonas’ con posibilidades grandes de seguir avanzando. Me cuesta imaginarlo (una final), es un sueño, tendría que preparar un discurso, voy paso a paso”.

¿Un discurso especial si se da la ocasión? “No, tenía preparado el discurso para la clasificación de fase. Pensé que lo de la U se daría el viernes y me tomó por sorpresa. No porque la U no tuviese las capacidades, sino porque Libertad Limpeño le ganó 4-0 a un equipo brasileño. Mi siguiente texto tiene que ser el de Santiago Morning, y ojalá no ser mufa. En la final todavía no, no me estoy anticipando, me imagino algunas cositas, pero quiero ir acompañando el momento de cada equipo”, remató.