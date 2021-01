A muy poco de confirmarse su regreso a Boca Juniors, Cristian Pavón quedó envuelto en una denuncia por supuesto abuso sexual que realizó una joven hace un año y que tomó conocimiento público en las últimas horas.

La damnificada se llama Marisol Doyle y expuso la situación que está viviendo en su cuenta de Instagram, mostrando la denuncia que realizó ante la Justicia de Córdoba, donde acusa a Pavón de presunto abuso sexual con acceso carnal.

“Esta persona no se merece estar en el club, ya que por sus malos actos deberá responder ante la justicia. ¿Por qué hacen oídos sordos? Hace un año vengo afrontando muchas situaciones y tratando de sanar heridas y haciendo que la Justicia actúe. ¿Qué le pasa al club de quien soy fanática? Deberían tomar medidas…ya no aguanto más tanta hipocresía… espero y deseo tengan en cuenta este tipo de actitudes”, escribió la denunciante.

La mujer agregó que el futbolista de 24 años que viene de jugar en Los Ángeles Galaxy habría abusado de ella hace un año en una fiesta realizada en la localidad de Valle de Anisacate, en Córdoba. “Dios hará Justicia. Porque lo que hizo esta persona conmigo no tiene nombre… Un año de sufrimiento para salir adelante y fortalecerme. No voy a tener piedad, como no la tuviste conmigo, Cristian Pavón”, agregó Marisol Doyle en su posteo.

Por otra parte, el sitio Doble Amarilla aporta que la causa está en manos del fiscal Alejandro Peralta Otonello, quien está de vacaciones. Además, Fernando Burlando, quien defiende a Daniela Cortés en la causa por violencia de género contra Sebastián Villa, es el abogado de la víctima.

Boca le dio la bienvenida a Pavón

Mediante un comunicado oficial, Boca Juniors informó que Cristian Pavón fue citado y era esperada su incorporación para el pasado 1ro de enero, pero finalmente se presentó el viernes 8 de enero para ponerse a disposición del club.

Durante los próximos días, el delantero será sometido a los correspondientes estudios y análisis de rigor para corroborar su salud y su estado de forma para incorporarse a la brevedad a los entrenamientos del primer equipo dirigido por el entrenador Miguel Russo.

Por otro lado, el Consejo de Fútbol integrado por Marcelo Delgado, Raúl Cascini y Jorge Bermúdez manifestó su satisfacción por el regreso y le dio públicamente la bienvenida nuevamente a la institución.