El histórico volante italiano y actual entrenador del Napoli de Italia, Gennaro Gattuso, no lo pasa bien por estos días, y no específicamente por el desempeño del equipo que dirige. En rigor, hace cerca de 10 años que sufre, pero ahora decidió hacerlo público.

En sus últimas apariciones en público Gattuso ha estado con un parche en uno de sus ojos y evitando el contacto con la prensa. Este miércoles, tras el partido de Napoli con Torino, dio una noticia que explicó muchas cosas.

“Quiero decirle algo a los chiquillos que no se ven guapos en el espejo: La vida es bella y hay que enfrentarla sin esconderse. Sé que mis jugadores sufrieron viéndome así. He leído que estaba muerto, que me queda un mes de vida… Tranquilos, no me muero. Estoy vivo”, aseguró el DT.

Luego, el campeón del mundo con Italia en 2006 informó: “Tengo miastenia, hace diez años que sufro por ella, es la tercera vez que me golpea. Esta vez fue fuerte, pero todo pasará, el ojo se arreglará. Veo doble, es difícil estar de pie, solo un loco como yo puede conseguirlo”, en declaraciones que recoge AS.

En ese sentido, el multicampeón con el Milan comentó por qué sigue trabajando pese a tener esta enfermedad.

“No me gusta vivir momentos así, pero lo acepto porque en la vida hay cosas peores. Hago lo que me gusta, esta es mi vida y si debo decidir como irme, quiero que sea donde pasé toda mi existencia: en el campo”, afirmó Gattuso.