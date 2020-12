Un partido especial para hacer historia. Eso es lo que tiene programado para este miércoles -por ahora- Coquimbo Unido.

Y es que el cuadro ‘pirata’ debe recibir en su reducto, el Francisco Sánchez Rumoroso, al colombiano Junior por el paso a la semifinal de la Copa Sudamericana.

El elenco chileno llega con buen pie a este enfrentamiento, luego de su agónica y trabajada victoria la semana pasada en tierra ‘cafetalera’ por 2 a 1.

Sin embargo, el compromiso que puede significar la hazaña más grande del plantel coquimbano, no es seguro que se realice.

Esto luego que la Seremi de Salud de la región confirmara un nuevo caso positivo de coronavirus en Junior. El jugador fue aislado de sus compañeros y se inició una investigación para conocer la existencia de nuevos contactos estrechos.

Pablo Morales, dirigente de Coquimbo, admitió que “Junior tiene casos positivos, por ende debe ser la autoridad sanitaria chilena la que indique si se trata de contacto estrecho de toda la delegación. Por tanto, si es así, el partido debería suspenderse por orden de la autoridad sanitaria; de lo contrario Conmebol podría hacerlo pero es más difícil”.

“Si la autoridad sanitaria no suspende el partido, tenemos la obligación de jugar. Si Conmebol nos dice que hay que jugar y y la autoridad sanitaria así lo entiende al no calificar de contacto estrecho, nosotros jugaremos. Ellos son nuestros entes rectores y como club no podemos negarnos”, argumentó.

Por otro lado, en lo netamente deportivo, el entrenador Juan José Ribera afirmó que “sabemos que es un partido importante, estamos jugando un paso a una semifinal de un torneo internacional y todo lo que hemos vivido es histórico para el club y así nos lo ha hecho sentir la gente”.

Junior diezmado

Tras la derrota en la ida con 10 jugadores ausentes, Junior intenta levantar cabeza. El equipo barranquillero llegó a Chile con el lema “vamos a cambiar la historia”, en un video difundido en sus redes sociales que busca ánimo para dar vuelta la llave. Para ello, debe ganar por dos goles de diferencia o por 3-2.

En caso de ganar 2-1 la serie se definirá desde el punto penal.

El técnico Luis Perea no viajó, por contraer covid-19, pero envió el mismo equipo que disputó la ida, aunque sumando una pieza clave: el delantero Teófilo Gutiérrez que vuelve tras un partido de suspensión.

El partido se disputara en el estadio Francisco Sánchez Rumoros desde las 21:30 horas con el arbitraje del peruano Víctor Carrillo.

Probables alineaciones

Coquimbo Unido: Matías Cano – Victor González, Federico Pereyra, Raul Osorio – Juan Carlos Espinoza, Fernando Manriquez, Diego Aravena, John Salas – Rubén Farfán, Diego Vallejos y Joe Abrigo. DT: Juan José Ribera.



Junior: Sebastián Viera – Fabian Viáfara, Germán Mera, Daniel Rosero, Jesús Murillo – Fabian Angel, James Sánchez, Fredy Hinestroza – Miguel Borja, Teófilo Gutiérrez y Michael Rangel. DT: Amaranto Perea.