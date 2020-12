Este lunes la revista France Football reveló el 11 ideal, que fue elegido por 140 periodistas deportivos alrededor del planeta.

Desde la revista France Football dieron a conocer los 3 mejores equipos que eligieron los periodistas consultados.

En el primer equipo el arquero es el soviético Lev Yashin. Lo acompañan en la línea defensiva Cafú, Franz Beckenbauer y Paolo Maldini. El mediocampo esta constituido por Diego Maradona, Xavi Hernández, Lothar Matthaus y Pelé, mientras que en delantera están Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

En el segundo equipo aparecen varios rezagados como Cruyff, Di Stefano o Zidane, por ejemplo:

En tanto, el tercer equipo está plagado de europeos.

⭐After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time ! ⭐ pic.twitter.com/FsKAoSyGZL

