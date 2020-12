Aunque parecía que no había mucho en juego, se esperaba con mucha ansiedad en todo el mundo el reencuentro en un campo de juego entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo que tuvo como gran vencedor al portugués gracias a su doblete, la victoria de la Juventus en el Camp Nou y el primer puesto para su equipo en un grupo que parecía ya tener conquistado el Barcelona.

Las estadísticas dirán que Messi tocó más pelotas, que estuvo más participativo, remató más veces al arco y que fue el mejor de un equipo que otra vez volvió quedar en deuda y complicó su cruce de octavos de final de la Champions League. Pero los goles y las sonrisas se las llevó Cristiano en el avión de regreso a Italia.

En el clásico programa de fútbol de la TV española El Chiringuito analizaron el partido y los problemas de un Barcelona que no hace pie en La Liga y perdió de manera insólita el primer puesto del Grupo G de la Liga de Campeones, y uno de los más duros con Ronald Koeman y Lionel Messi fue Eduardo Aguirre, muy vinculado al Real Madrid y habitual crítico del Barcelona.

“Koeman es el culpable de la crisis del Barcelona, no está a la altura de los jugadores que tiene ahora mismo. Hay muchos jugadores que no lo están haciendo bien pero no se puede criticar a Trincão, a De Jong o a Braithwaite, creo que Messi también tiene culpa y luego el debate Cristiano-Messi ya está, se acabó”, sorprendió Aguirre a todos sus compañeros.

Y siguió echando leña al fuego: “Después de tres años volvían a reencontrarse, quién sabe si por última vez en sus carreras pero ya está: Cristiano metió dos goles y a casa. El debate se ha acabado, Cristiano está cuando se le necesita”.

“Uno aparece y el otro no, y estoy de acuerdo que Messi lo ha intentado mucho. Lo que pasa es que algunos lo intentan y otros lo consiguen. Por eso creo que no hay debate, Cristiano ha marcado 14 goles en sus últimas 13 visitas al Camp Nou. En los últimos cinco años, Cristiano le ha pintando la cara a Messi”.

Y para cerrar le puso un poco más de picante: “Podemos dejar el debate porque está claro quién es Cristiano, cuándo aparece Cristiano y cuándo no aparece Messi que es en los momentos importantes como hoy”.