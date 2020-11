La imagen dio la vuelta al mundo y fue repudiada globalmente. Tres personas, trabajadores de un servicio funerario, se fotografiaron junto al cadáver de Diego Maradona cuando preparaban su ataúd.

Primero se conoció la captura de Diego Molina, que posó con el pulgar con la mano izquierda y con la derecha tocando la frente del malogrado exfutbolista.

Luego, apareció una segunda imagen, en la que aparecían dos personas posando en similar actitud junto a los restos del ’10’, también en dependencias de la Funeraria Pinier.

Y ahora, de acuerdo a Clarín, uno de los protagonistas de la foto posterior, el de mayor edad, defendió lo hecho junto a su hijo y pidió perdón a la familia de Maradona.

“Estábamos acomodando antes de llevarlo y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos. Mirá que hice servicio al papá de Maradona, al cuñado…”, aseguró Claudio Fernández.

“Estuve con Maradona en vida cerca, no lo hice en vida siendo mi ídolo. No lo voy a hacer de fallecido. No es mi intención. Sé que mucha gente se ha ofendido, lo han tomado mal, sé que molestó”, agregó el hombre.

El despedido empleado de Pinier detalló que la foto fue sacada por otra persona y que, pese a que parece que él y su hijo posaron para la imagen, no lo hicieron de manera intencional.

“En ese momento estaba pensando, con los nervios de que quede bien Maradona. Si vos ves la foto, justo levanté la cabeza porque me dijeron: ‘Flaco’. Fue algo instantáneo”, sostuvo Fernández.​

“Soy de las personas que no piensan en sacar fotos con féretros y fallecidos, por respeto. Jamás pensé que lo iban a subir o pasar a un grupo”, sentenció el hombre.