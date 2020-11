No escondió su tristeza. Marcelo Bielsa, exseleccionador de Chile y Argentina, admitió estar golpeado por la muerte de Diego Armando Maradona.

El estratega fue consultado en Inglaterra, en una nueva conferencia de Leeds United, por el fallecimiento del principal ídolo deportivo de su país de origen. Y contestó.

“Fue para nosotros (los argentinos) y va a seguir siendo un ídolo. Que ya no esté nos da muchísima pena. La pérdida de un ídolo es una sensación de debilidad para todos nosotros”, afirmó.

“Fue un artista. Hay reconocimiento en lo que le dio a la afición en belleza”, complementó.

Bielsa, además, hizo hincapié en que “el ídolo nos hace creer que lo que él hace, que todos somos capaces de hacerlo. Es por eso que los más excluidos siempre sienten la pérdida del ídolo“.

Marcelo Bielsa se vio visiblemente afectado durante su cara a cara con los medios, en la previa del cotejo ante el Chelsea el sábado.

💬 "He was for us and will continue to be an idol" Marcelo on the passing of Diego Maradona pic.twitter.com/WkVPa4HUpg

— Leeds United (@LUFC) November 26, 2020