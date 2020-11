La actriz argentina, Thelma Fardin, rindió un curioso homenaje en redes sociales a Diego Maradona tras su muerte.

Fardin se defendió de antemano de las posibles críticas que se ganaría por “ser feminista” y postear algo en recuerdo del exfutbolista.

“A Dios” escribió la actriz en su cuenta de Instagram, junto a una imagen de Maradona haciendo el gol a Inglaterra en el mundial de México de 1986.

“Vengan ahora las críticas porque si soy feminista no puedo postear esto. Gente, el feminismo es liberación, no rendirle cuentas a ustedes. El fútbol de Diego me maravilló la vida entera ¿Ustedes tienen todo resuelto en este cambio de paradigma?”, agregó en la publicación.

Señalar que esta defensa anticipada de Fardin tiene que ver con que la muerte de Maradona coincide con el día en que se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en redes sociales, muchos criticaron a Diego por sus acusaciones y episodios de violencia de género.

“Este gol es la contradicción en sí misma. Qué agotador que la lupa nos la pongan a nosotras, ¿calladitas y sin opinar les gusta más? Entre nosotras eso no, compas”, escribió.

“Yo estoy en lugares en los que creo que tengo que estar día a día, no vengan con su militancia de redes sociales, que esa es fácil e igual de conservadora que los paradigmas bajo los que nos criaron”, cerró.

Señalar que la actriz, en diciembre de 2018, se convirtió en un ejemplo de lucha de las mujeres por sus derechos cuando denunció públicamente y en la justicia al actor Juan Darthés por abuso sexual.