El diario español Marca no quedó para nada convencido de la presencia del entrenador argentino Marcelo Bielsa, director técnico del Leeds United y ex seleccionador de Chile, en la lista de nominados al premio The Best de la FIFA.

El rosarino consiguió con ‘The Whites’ el ascenso a la Premier League, luego de estar el club durante 16 años en la Championship, y lo hizo además como campeón de la segunda categoría del fútbol de Inglaterra.

Además del ‘Loco’, el ente rector del balompié nominó al galardon de ‘Mejor Entrenador’ a los alemanes Hans-Dieter Flick (Bayern Münich) y Jürgen Klopp (Liverpool), el español Julen Lopetegui (Sevilla FC) y el francés Zinedine Zidane (Real Madrid).

La nominación de Bielsa fue cuestionada por Marca. “Que la carrera del técnico argentino es de alabar y que su ascenso a la Premier League con el histórico Leeds United, en su segunda intentona, tiene mérito, es incuestionable. De ahí a que se encuentre entre los cinco mejores técnicos de la temporada por un ascenso levanta suspicacias. Hasta los aficionados del Cádiz, Huesca o Elche, que subieron a la liga española podrían sentirse equiparados con esta nominación, al igual que muchos otros de las grandes Ligas europeas”, sostiene.

“A ese lugar podrían haber optado Thomas Tuchel, ganador de la Ligue1 (algo casi obligatorio en el PSG) y finalista por primera vez de la Champions con el equipo parisino; Gian Piero Gasperini, revelación en la máxima competición continental y tercero en la Serie A y, Julian Nagelsmann, del sorprendente RB Leipzig, que alcanzó las semifinales de la Champions, para la que se volvió a clasificar acabando tercero la Bundesliga”, agrega.

En la actualidad, Bielsa tiene al Leeds en el decimocuarto lugar de la Premier League con 11 puntos en nueve partidos disputados. Este sábado visitará al Everton.