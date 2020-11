Murió Diego Armando Maradona, conocido de varias formas como el “pelusa”, “D10S”, el “10”, el “pibe de oro” y también como “la mano de Dios” por un gol con la mano que le hizo a Inglaterra en el Mundial de 1986, justo luego de la Guerra de las Malvinas.

“La mano de Dios” se convirtió en un término inolvidable, pero lo que probablemente Maradona no se imaginó fue que también se transformaría en un himno.

Los responsables son Alejandro Romero y el cantante Rodrigo, el “Potro”. El primero lo compuso, el segundo la cantó y la hizo historia.

Romero contó a La Nación que todo nació en el verano del 2000 cuando Rodrigo tenía una relación con su hermana Alejandra. Ambos circulaban por veredas distintas, mientras el compositor era del mundo del pop, el “Potro” hacía cuarteto, género musical típico de Córdoba.

Un día, Rodrigo escuchó a Alejandra cantar una canción compuesta por su hermano, por lo que le pidió que le hiciera una canción. Esto presentó una complicación para Romero, que incluso dijo haber rezado para tener alguna idea.

“En una especie de rezo, entre lágrimas pedí ‘Dame una mano, una canción que le guste a Rodrigo y la grabe así le da un incentivo a mi vieja que siempre me apoya’… Y si no escribía nada, me dedicaría a otra cosa“, detalló.

Así, relató, empezó a escribir “palabras sin sentido para mí: ‘En una villa nació, fue el deseo de Dios, crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida…’ y en ese momento sentí mi voz interna que me dictaba ‘en un potrero forjó una zurda inmortal‘ y ahí me di cuenta que tenía que ver con Maradona”.

Al terminar el tema, se lo mostró a Rodrigo, quien llorando le dijo que “esta va a ser tu mejor canción, no la vas a superar, la van a cantar todos”.

“Este va a ser mi último éxito, yo tampoco la voy a poder superar“, le agregó Rodrigo.

La canción se llamó “La mano de Dios”, y de todas las que le han hecho a Maradona, sin duda es la más popular.

Para que el tema fuera leyenda también ayudó mucho el sino trágico de Rodrigo, el “Potro”, quien murió en un accidente automovilístico en junio del año 2000, el mismo año que nació la canción.

Como anécdota, un día Maradona cantó su canción en primera persona. Aquí está el video.