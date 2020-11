Pesar mundial ha generado la muerte a los 60 años del astro argentino Diego Armando Maradona.

Medios trasandinos como Clarín y ESPN, informaron que el ’10’ sufrió un paro cardiorrespiratorio en la casa de Tigre en la que se había instalado tras su operación en la cabeza.

El ídolo de la Albiceleste, campeón del Mundo en 1986, había sido internado a principios de noviembre en una clínica de La Plata, ciudad donde residía y dirigía al club Gimnasia y Esgrima.

Uno de los primeros en reaccionar es César Luis Menotti, exentrenador trasandino quien en conversación con TyC Sports se mostró sumamente afectado por la partida del “Pibe de Oro”.

“Ninguna explicación, con mucho dolor, no tengo muchas cosas que decir, lamentablemente no hay ninguna opinión que sirva ante esto. No tengo cabeza, estoy destruido”, comenzó señalando.

“No lo puedo creer, me parecía que estaban exagerando, pero evidentemente es lo que pasó. Es terrible, lamentable. Estoy hecho mierda”, agregó.

Recordemos que Menotti fue precisamente quien hizo debutar a Maradona en la selección argentina en 1977.