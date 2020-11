El histórico defensor de Independiente de Argentina y de la ‘Albiceleste’, Pedro Damián Monzón, reveló un momento límite de su vida, cuando ya se había retirado del fútbol.

Tras colgar los botines, ‘moncho’ cayó en depresión y se refugió en las drogas. No estaba bien, y pensó en suicidarse.

El exjugador tenía un local comercial en Avellaneda. Un día ya no pudo más y bajó la cortina con la intención de quitarse la vida.

Sin embargo, una situación debía ocurrir: que Diego Maradona llegara para salvarlo. Y 60 minutos después, su deseo se cumplió.

“Hace un tiempo, pensé en quitarme la vida. Tuve una pistola en la mano y dije voy a llamar a Maradona, si me lo atiende, no me suicido’. En una hora estaba conmigo para abrazarme y hablar. Evitó mi muerte. Nunca le conté mi promesa, pero lo hizo”, dijo en TyC Sports.

“En ese momento fui cobarde, sentía que todo estaba mal… Nunca me animé a decirle cuál era la promesa que hice sino me agarraba a las piñas, porque siempre me quiso mucho”, agregó.

“Yo siempre tuve un afecto muy grande por él, pero me daba miedo que se enojara conmigo si le contaba la promesa. En ese momento le mandé un mensaje y le dije ´necesito verte´- Me preguntó cómo estaba y le dije que más o menos. Él se dio cuenta y vino enseguida. Por eso yo no lo voy a despedir a Diego, él va a estar siempre en mi corazón”, cerró.