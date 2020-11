El delantero francés del FC Barcelona, Antoine Griezmann, descartó cualquier tipo de polémica con Lionel Messi, el cual “sabe” que le tiene “mucho respeto” y que cuando llegó al club blaugrana le dijo que estaba “a muerte” con él, aunque sí le confesó cierto malestar por el rechazo a haberlo hecho el año anterior cuando decidió finalmente quedarse en el Atlético de Madrid.

“Leo sabe muy bien que le tengo mucho respeto, que le veo como un ejemplo y que aprendo de él. Le dije que no tengo nada que ver con ellos, pero aún así me duele”, expresó Griezmann en el programa ‘Universo Valdano’ de Movistar+ en relación a las palabras que habían dicho Eric Olhats, su ex representante, y uno de sus tíos, dejando caer que no estaba a gusto con el argentino.

El campeón del mundo remarcó que no tiene ninguna relación con Olhats con el que está muy enfadado desde que no fue a su boda pese a estar invitado “en la mesa de honor”, pero que como su hermana, que es su agente, y sus padres, “no hablan”, la prensa le llamó para que diese su opinión. “Y eso puede hacer mucho daño y crear muchas dudas en el vestuario y en mi relación con Leo”, advirtió.

“Mi tío no sabe de lo que va el fútbol y el que venga un periodista y esté con él dos horas hablando. Al principio estás más atento, pero luego quiere el titular y sacarte una mínima frase para crear polémica”, añadió.

El internacional, con ganas de hablar para “poner las cosas en su sitio”, indicó también sobre su llegada al Barça la pasada temporada que habló con el ’10’ tras todo lo que había sucedido en torno a ‘La Decisión’, el documental en el que finalmente descartaba ser culé al final de la 2018-2019. “Me dijo que cuando yo rechacé venir le jodió porque había hecho comentarios públicos sobre mí, pero que desde que estaba en su equipo iba a muerte conmigo y es lo que noto cada día”, se sinceró.

Griezmann aclaró que con aquel documental sólo quería reflejar “cómo se vive un posible cambio de un equipo”. “Fue muy complicado y mucha gente pensó que era un juego o que me reía de los aficionados o de un club”, apuntó.

“Mis padres estaban muy enfadados, no les gustó, ellos me querían ver en el Barça, pero yo creía que no estaba listo para ello y luego llegó un momento en el que necesitaba un cambio, aprender otra cosa. Además se me iban compañeros importantes del vestuario y eso puede ser que me ayudase a decidirme (a dejar el Atlético)”, subrayó el de Macon.

Además, cree que los medios “a veces se pasan con las críticas” hacia él. “No se está viendo al mejor Griezmann, pero se necesita la ayuda de todo el mundo. Cuando se pierde se habla de mí primero y a ver qué pasa porque como yo no hablo, soy una diana fácil”, lamentó, asegurando que lleva “mucho tiempo aguantando cosas y comentarios” y que era hora de decir “basta”.