Sigue sumando reconocimientos. Ben Brereton, delantero chileno del Blackburn Rovers, fue galardonado como el mejor jugador del mes de octubre en la Championship League.

La figura del elenco que dirige Jon Dahl Tomasson, con 10 goles en la presente campaña, terminó al frente la votación que organiza mensualmente la Asociación de Futbolistas Profesionales.

El ariete nacional, de 23 años y que marcó en el décimo mes del año un total de cuatro goles, recibió el premio en las instalaciones de su club.

Congratulations, @benbreo 👏

Your PFA @VertuMotors Championship Fans' Player of the Month for October 🏆@Rovers | #Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/IIkxZWXMur

— Professional Footballers' Association (@PFA) November 17, 2022