El delantero Ben Brereton Díaz, de los registros del Blackburn Rovers de Inglaterra, sigue sumando interesados de cara a la temporada 2023 y el mercado de pases que se abre en junio próximo.

Clubes de Premier League, Francia, España y hasta de Turquía han consultado por la situación del atacante de La Roja que, de momento, parece no querer moverse de Lancashire.

Ahora, de acuerdo a The Sun, otro elenco de La Liga española ha hecho públicas sus intenciones de fichar gratuitamente al goleador del Blackburn.

Se trata del Villarreal, actualmente noveno en el certamen español, que necesita delanteros tras un irregular comienzo de temporada.

Pese al apuro, y según lo detallado por el citado medio, en el ‘Submarino Amarillo’ confían en lograr un acuerdo con Ben Brereton en junio de 2023 para que arribe al club como agente libre.

“Villarreal imagina sus posibilidades de conseguir a Brereton Díaz por delante de sus rivales de la Premier League, incluidos West Ham y Tottenham, al final de la actual campaña”, indicaron.

🇨🇱 Ben Brereton Diaz has been withdrawn from the Chile squad for their two upcoming friendlies.#Rovers 🔵⚪️https://t.co/Lay0YZbv5a

— Blackburn Rovers (@Rovers) November 14, 2022