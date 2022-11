El chileno Ben Brereton Díaz, delantero y figura del Blackburn Rovers, recibió un importante reconocimiento en Inglaterra.

Y es que en la previa del duelo de los de Lancashire ante el West Ham por la Copa de la Liga, el seleccionado de La Roja fue nombrado mejor jugador de la temporada en la Championship en los Northwest Football Awards.

En una ceremonia celebrada en Manchester, el atacante recibió el galardón luego de su brillante temporada 2021-2022.

En aquel lapso, ‘Big Ben’ marcó 22 goles y se convirtió en el primer jugador del Rovers en superar la veintena de festejos en 57 años.

“Es asombroso. Es lindo ser reconocido por la temporada pasada. Creo que hice una buena temporada y estoy feliz de recibir el premio. Es un gran honor”, comentó el chileno al sitio oficial del Rovers.

“Disfruté mucho la temporada pasada. Fue la primera real en la que realmente tengo números en goles y estoy muy agradecido por eso y por el equipo”, agregó Ben Brereton.

Para cerrar, el seleccionado de La Roja afirmó que “tuvimos un gran equipo la temporada pasada y luchamos duro para tratar de estar entre los seis primeros. No funcionó del todo, pero sentí que tuvimos una temporada realmente agradable”.

Blackburn visita este miércoles 9 de noviembre al West Ham (elenco de la Premier League), a contar de las 16:45 horas, por los dieciseisavos de final de la Copa de la Liga.

🏆 Ben Brereton Diaz has been named as the Championship Player of the Season at the Northwest Football Awards in Manchester.

Congrats, @benbreo! 👏#Rovers 🔵⚪️

— Blackburn Rovers (@Rovers) November 8, 2022