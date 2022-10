Arturo Vidal tiene una oportunidad dorada con el Flamengo, ya que se encuentran a tan solo horas de disputar la final de Copa Libertadores, ante el Athletico Paranaense. El encuentro tiene sede en Ecuador y podría ser el trofeo N°25 que el chileno levante en su carrera.

En los días previos a la definición por el título Sudamericano, el área de comunicaciones del ‘Mengao’ realizó una entrevista a Rodinei y al ‘Rey’, jugadores que ya están en Guayaquil, palpitando y preparando el partido que define al nuevo monarca del torneo internacional.

En el diálogo, el volante de La Roja, señaló que es un partido de vital importancia en su carrera, al sentenciar que “es algo que todos queremos en Flamengo. Es la oportunidad de ser el equipo más fuerte de Sudamérica y tenemos mucha ilusión. Tenemos muchas ganas de que llegue ese día y de levantar la copa si Dios quiere”.

Además, fue consultado por cómo conoció a Flamengo, antes de arribar al cuadro de Río de Janeiro. “Desde que estaba en el Leverkusen en 2008 comencé a conocer Flamengo con Renato Augusto. Él me empezó a contar cómo se vivía el fútbol. De ahí, cada vez que me topaba con alguien de Brasil, me decían que Flamengo era de otro mundo. Y ahora que estoy, veo que es así”, detalló.

Así también reconoció la emoción de vestir la indumentaria de uno de los equipos más populares de Brasil. Con relación a esto, Vidal indicó: “vestir la camiseta, entrar al Maracaná y sentir a la gente cuando grita. Ese era el sueño que tenía y aparte lograr títulos que es lo más importante”.

El anhelo de Arturo Vidal

Otro de los puntos conversación fue el anhelo que tiene el exjugador de Juventus, quien en el año 2015, estuvo a punto de tocar la gloria junto a La Vecchia Signora en la final de Champions League, pero lamentablemente perdieron ante el Barcelona y Vidal perdió la posibilidad de alzarse con la orejona.

Es por eso, que Arturo Vidal reveló: “En Europa tuve muchas opciones de ganar la Champions League, pero no se me dio. Estuve en los mejores equipos del mundo y siempre pasaba algo que no pude lograrlo”.

“Mi primer objetivo cuando decidí venir a Flamengo era ganar la Libertadores y venir al equipo más fuerte de Sudamérica me ayuda y me acerca al sueño de levantar la copa”, sentenció.

Por último, destacó el cariño que los hinchas y torcedores del ‘Mengao’, le han brindado desde que llegó a Brasil hace más de 3 meses. Es por eso que el ex Bayern Munich puntualizó: “Tengo mucha relación, la gente me sigue mucho y le encanta mi forma de ser”.

“Así soy, me crie así y es parecido a lo que es Flamengo, con gente de esfuerzo, que va al estadio de corazón, disfruta los triunfos y sufre las derrotas. Somos parecidos”, finalizó.

El duelo por la gloria y trofeo de Copa Libertadores, está pactado para el día sábado 29 de octubre, a las 17:00 horas en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil en Ecuador.

Mira la entrevista completa a Arturo Vidal