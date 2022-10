Un equipo que se encuentra en un dulce presente es sin duda el Real Betis. Mucho se ha hablado de la buena campaña que están realizando, tanto en La Liga, como en Europa League.

En la jornada de hoy, tuvieron que viajar hasta Cádiz, para enfrentar al equipo de Tomás Alarcón, quien estuvo en la banca todo el partido, a diferencia de Claudio Bravo, quien fue la figura para el cuadro del ingeniero Pellegrini.

Con dos atajadas portentosas, en la primera titularidad en La Liga de la temporada, el arquero de La Roja, confirmó que está para grandes cosas esta temporada.

Posterior al duelo que finalizó en igualdad en el estadio Nuevo Mirandilla, el DT chileno habló con los medios presentes, para despejar toda duda de un compromiso, en donde se notó un bajo nivel de su plantel.

Con relación a esto, Manuel Pellegrini comentó: “No creo que este haya sido el peor partido del Betis. Jugamos de visitante, ante un rival muy complicado. Quizás, nos faltó un poco de creatividad, pero estuvimos muy bien en defensa. Fue un partido equilibrado y el resultado que refleja lo que ocurrió dentro del campo”.

Además, enfatizó por donde pasó la igualdad y la falta de contundencia de su equipo en el duelo de día miércoles. “Nos faltó tener más llegadas, aunque jugábamos ante un rival que llegaba con cuatro partidos sin perder. Hemos tratado de marcar goles desde el comienzo y no darles a ellos espacios para el contragolpe. Pero la manera en la que defendió el Cádiz hay que destacarla”, indicó Pellegrini.

Otro punto que también abordó al conversar con los medios españoles, fue la renovada plantilla que instaló en la cancha del Cádiz, donde realizó 7 cambios, en comparación a la victoria de la última fecha ante el Almería.

Es por eso, que el Ingeniero, expresó: “Yo no sé cuáles son los suplentes teóricos. Cambiamos la defensa y los jugadores respondieron. En el medio William José y Guido Rodríguez estuvieron muy bien”.

“Tenemos un plantel abocado a sacar el mejor resultado posible y ha respondido”, sentenció.

Por último, reconoció que el trabajo de sus rivales no les dio para quedarse con la victoria en su casa, al destacar que “Cádiz no mereció más que un empate. Ambos equipos tuvieron un par de ocasiones por lado. Sobre la expulsión de Sergio Canales, realmente no sé qué le habrá dicho”.

Ahora se les viene un nuevo desafío junto a su elenco andaluz, ya que deberán enfrentar al siempre complicado Atlético de Madrid de Diego Simeone, el día domingo 23 de octubre a las 11:15 horas.