El Blackburn Rovers, elenco del chileno Ben Brereton Díaz, sumó un importante triunfo 2-1 en su visita a Middlesbrough y volvió a meterse en la pelea por el ascenso de la Championship de Inglaterra.

El elenco de Lancashire llegó a 24 puntos, ubicándose quinto en la tabla del ascenso inglés, en zona de repechaje a la Premier League.

Tempranamente abrió la cuenta el equipo de ‘Big Ben’. A los 4 minutos, tras un tiro de esquina, Darragh Leniham terminó empujando el balón en propia puerta y marcó el 0-1.

Luego, a los 17′, Sam Gallagher aumentó la ventaja de los forasteros para poner el 2-0 a favor del Rovers.

Sobre el final de la primera mitad, Duncan Watmore descontó para los locales tras asistencia de Jonathan Howson, poniendo la cuota de suspenso para la segunda mitad.

Sin embargo, pese a la presión del ‘Boro’, el marcador no se movió y el Blackburn abrochó un valioso triunfo a su favor.

Por la fecha 16 de la Championship, este martes 18 de octubre, el cuadro de Ben Brereton recibirá al Sunderland, noveno colocado de la tabla.

⏱️ Full-time: #Boro 1-2 #Rovers

We pick up the 3⃣ in Teesside!#MIDvROV 🔵⚪️ pic.twitter.com/2C8Gx25rfI

— Blackburn Rovers (@Rovers) October 15, 2022