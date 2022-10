El delantero nacional Alexis Sánchez exteriorizó sus sensaciones luego de decir presente en el marcador en el valioso triunfo del Olympique de Marsella por 2-0 sobre el Sporting de Lisboa, en Portugal, por la Champions League.

El tocopillano fue el encargado de estructurar el marcador final en el Estadio José Alvalade, a los 31 minutos. El exInter de Milán definió de primera a la entrada del área chica y tras preciso envío por derecha del marroquí Amine Harit. Nada pudo hacer el arquero uruguayo Franco Israel.

Tras el encuentro, el ‘Niño Maravilla’ exteriorizó el hambre de gloria que lo ha hecho brillar en Europa. Pese a marcar en suelo luso, el chileno señaló a ESPN Chile que “estoy contento, pero quería marcar otro gol, pero contento por la victoria, por el equipo que no se relajó y tuvo una buena presentación hoy”.

Respecto a su labor de centrodelantero en la escuadra que dirige el croata Igor Tudor, el ‘70’ de los ‘Focenses’ declaró que “es complicado porque dependo mucho de los que juegan atrás mío. Además, a un ‘9’ le queda una oportunidad y tiene que meterla, pero en un momento me fui para atrás y metí dos pases gol, que es lo que siempre he hecho”.

“Tengo que adaptarme a lo que dice el entrenador, tuve la oportunidad de hacer un gol, y la que me quede tengo que meterla. El entrenador me pide que fije a los dos defensas, que es algo a lo que no estoy acostumbrado, ir al espacio y agregarle lo que yo sé, que es entender el fútbol”, complementó.

Con el triunfo en Portugal, el Marsella renació en el prestigioso certamen continental al meterse en zona de clasificación. Llegó a seis unidades y trepó a la segunda plaza del Grupo D, a una unidad del líder Tottenham.

“Estamos con ganas, hay que estar más concentrado y con la ambición de ganar cosas importantes. Hay que seguir, es un grupo joven y hay que estar todos unidos, eso es lo importante. En la Champions hay que estar concentrados los 90 minutos“, apuntó Alexis.

Para finalizar, el atacante de 35 años aclaró que no ha tocado techo aún en los ‘Olímpicos’, a dos meses de su arribo.

“Hay que seguir, estoy recién empezando. Siempre he dicho que la carrera del futbolista es corta y trato todos los días de mejorar. Ahora hice un gol, quería hacer más y ya mañana vuelvo a entrenar porque el fútbol es solo una oportunidad en la vida y hay que aprovecharla”, sentenció.