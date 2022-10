Un muy duro momento atraviesa el experimentado mediocampista nacional Arturo Vidal, estrella del Flamengo y la selección chilena, tras conocerse esta mañana el fallecimiento de su padre al interior del Club Hípico de Santiago.

Erasmo Vidal, que se encargaba de cuidar los caballos de propiedad del bicampeón de América con La Roja, dejó de existir debido a “un paro cardiorrespiratorio y shock hipovolémico”.

Pese al deceso de su padre, la prensa brasileña aseguró que el volante de 35 años decidió ser parte este miércoles del partido de ida de la final de la Copa de Brasil.

El ‘Mengao’ visitará a las 21:45 horas de mañana al Corinthians, en el Arena de Sao Paulo. La revancha de esta definición se jugará el miércoles 19 de octubre en el Estadio Maracaná.

De acuerdo a Globo Esporte, el ‘King’ será parte de la delegación que chocará con el ‘Timao’ en suelo paulista. “Confirmado: a pesar de la muerte de su padre, Arturo Vidal decide viajar con Flamengo a SP y está confirmado en el primer partido de la final de la Copa do Brasil, ante el Corinthians”, menciona.

Es posible que al final del cruce de ida, el formado en Colo Colo tome rápidamente un avión hacia Santiago para decir presente este jueves en los funerales de su padre.

Apuntar que la relación entre Erasmo Vidal y el mediocampista de la selección chilena era muy distante desde que el hombre dejó a la familia cuando el futbolista tenía 5 años.

