Ben Brereton Díaz, delantero chileno del Blackburn Rovers, habló por primera vez de su frustrada salida desde el cuadro de la Championship, la segunda división de Inglaterra.

En el último mercado de pases, el goleador de los de Lancashire fue tentado desde la Premier League por West Ham, Everton, Leeds Unite y Wolverhampton, así como el OGZ Niza francés y el Sevilla de España.

Pero pese al desfile de ofertas, ‘Big Ben’ se quedó en el Blackburn y, en conversación con el sitio oficial del club, sacó la voz por la manera en que se resolvió su futuro próximo.

“He marcado cuatro goles y estoy muy contento de poder seguir marcando. Soy jugador de los Rovers y voy a seguir dando el 100% para los Rovers cada vez que me ponga la camiseta, en los entrenamientos y cosas así”, afirmó el seleccionado chileno.

“Estoy feliz de estar aquí. Espero que esta temporada podamos construir sobre lo que seguimos creando y ojalá poder marcar más goles y podamos sumar algunos puntos, pero estoy ansioso por estar aquí”, agregó el delantero.

En la misma línea, Ben Brereton destacó el cariño de los hinchas, incluso chilenos, que acompañan a los Rovers: “Los fanáticos en casa y fuera han sido increíbles para mí, he visto banderas de Chile y cantado mi nombre”.

Sobre el inicio de temporada, que tiene al Blackburn en el séptimo lugar del ascenso inglés, el chileno afirmó que “con el nuevo cuerpo técnico, con los nuevos jugadores que han entrado, esta temporada ha tenido muchas caras nuevas, así que me parece que el inicio de temporada que hemos tenido ha sido muy bueno. Tenemos que construir sobre eso ahora”.

“Como equipo, día a día, semana a semana, nos unimos dentro y fuera de la cancha. Todos los muchachos nuevos son buenos, el personal nuevo es perfecto. Solo tenemos que seguir construyendo sobre lo que hemos estado haciendo en estos juegos iniciales”, complementó el crack de La Roja.

Blackburn vuelve a la cancha este martes 13 de septiembre, cuando reciban al Watford -de Francisco Sierralta- por la décima fecha de la Championship.

🗣️ "𝙄'𝙢 𝙗𝙪𝙯𝙯𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙤 𝙗𝙚 𝙝𝙚𝙧𝙚, 𝙩𝙝𝙚 𝙛𝙖𝙣𝙨 𝙝𝙖𝙫𝙚 𝙗𝙚𝙚𝙣 𝙞𝙣𝙘𝙧𝙚𝙙𝙞𝙗𝙡𝙚 𝙛𝙤𝙧 𝙢𝙚."

📺 @benbreo sat down with RoversTV to talk about his hopes and aims for the season ahead.#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/e2GqkdjBQq

— Blackburn Rovers (@Rovers) September 12, 2022