Elche CF, con el defensor chileno Enzo Roco como titular, se inclinó este domingo sin apelación como local por 1-4 ante el Athletic de Bilbao, en partido correspondiente a la quinta fecha de la liga española 2022-2023.

Un partido para el olvido del seleccionado nacional. El zaguero cometió un grave error en uno de los goles del conjunto visitante, recibió cartulina amarilla y fue reemplazado en el entretiempo.

El oriundo de Ovalle fue protagonista en el cuarto gol de los vascos, a los 44 minutos. El chileno no pudo despejar en plena área y terminó regalándole el balón a Álex Berenguer para el 4-0 parcial del forastero.

Enzo Roco and Elche’s defense 🙈 pic.twitter.com/X0ZiaAoFhg

Las otras conquistas del Athletic en el Estadio Martínez Valero llegaron por un autogol de Nicolás Fernández (9’) y conquistas de Oihan Sancet (14’) y Nico Williams (22’).

El descuento de los ilicitanos arribó a los 59 minutos y fue obra de Ezequiel Ponce.

Con este resultado, Elche solo registra un punto de 15 posibles y se ubica en el decimonoveno y penúltimo lugar de la tabla, solo superando al Cádiz de Tomás Alarcón (0).

Por la fecha 6 de LaLiga, el equipo de Roco visitará el sábado 17 de septiembre al FC Barcelona, sublíder con 13 unidades.

Enzo Roco ya lo dije. No puede ser titular en este Elche si queremos aspirar a algo, y con algo me refiero ya a la permanencia por los pelos si acaso.

Lo de Enzo Roco no tiene nombre, en 5 partidos 4 goles han venido por errores individuales suyos

Enzo Roco tendría que tener dignidad y coger el primer vuelo rumbo a Chile y no pisar Elche nunca más.

No se entiende que siga jugando de titular Enzo Roco, hacia años que no veía a un central tan descentrado.

Puede ser la peor línea defensiva de Primera y en particular, lo de Enzo Roco no tiene nombre. Ha querido demostrar que como en otras muchas ocasiones, segundas partes no son buenas.

— Opinión GCF (@opinion_gcf) September 11, 2022