Boca Juniors derrotó este domingo por 1-0 a River Plate en el Superclásico de Argentina, jugado en La Bombonera. El seleccionado chileno, Paulo Díaz, y el ex Colo Colo, Pablo Solari, fueron titulares en el equipo de Marcelo Gallardo.

En cruce por la 18ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol en Argentina, el seleccionado chileno disputó todo el encuentro y recibió cartulina amarilla a los 57 minutos por una infracción, mientras que el ‘Pibe’ estuvo lejos de marcar diferencias como extremo y dejó el campo de cara al segundo lapso por Miguel Borja.

🔥ROUND 1: ROJO VS. SOLARI

El central de #Boca 🇸🇪 se cruzó con el extremo de #River 🇵🇱 para darle más picante al #Superclasico pic.twitter.com/bk6nnflPwe — 442 (@442) September 11, 2022

La única cifra de la brega fue para los ’azul y oro’, a los 65 minutos de juego. Tras un córner de Juan Edgardo Ramírez, Darío Benedetto agarró a contra pierna al meta Franco Armani y de cabeza mandó el balón al fondo de la red.

REVIVÍ EL GOLÓN DE DARÍO ISMAEL BENEDETTO CON LOS RELATOS🇧🇷 DE @LARGOESPN 👊🏼🤩🔥 pic.twitter.com/g8jycTUmX3 — C.A.B.J. Gol (@CABJGol05) September 11, 2022

Cuando el duelo se iba, a los 90+7’, el defensor ‘xeneize’ Marcos Rojo vio la cartulina roja por una peligrosa patada sobre Nicolás de la Cruz.

Marcos Rojo, expulsado por segunda vez en un Superclásico. 😳pic.twitter.com/1lwIMGFSwE — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 11, 2022

En un choque clave, Boca sumó de a tres y se convierte en el gran candidato para ganar la Liga Profesional. Superó a su eterno rival en la tabla de posiciones y quedó a solamente dos puntos del líder Atlético Tucumán.

Tras el pitazo final, el autor del único gol declaró que “si no era hoy no era nunca más, me resignaba -no marcaba hace 10 partidos-. Estoy contento, pero más que nada en lo colectivo, manejamos el partido durante 85 minutos”.

“No me pesaban los partidos sin goles, estoy contento de tener esta camiseta. Tenía que salir por ellos (por la gente)”, agregó.