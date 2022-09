Un jugador que vive un buena realidad en el presente deportivo es Guillermo Soto, actual titular indiscutido en Huracán de Argentina. Tras su paso por Palestino, el lateral llegó hasta las filas del ‘Globo’, a principios de año y ha logrado afianzarse en el equipo dirigido por Diego Dabove.

Con el elenco trasandino, marcha en la tercera posición del torneo con 31 unidades, solo detrás de Gimnasia y Esgrima de la Plata, quienes son segundos con 33 puntos y el líder Atlético Tucumán, con la misma cantidad.

El carrilero por la banda derecha, habló con Deportes en Agricultura, donde conversó sobre su buen momento que está atravesando en Argentina, del trabajo que está haciendo y que se siente con confianza para posibles nuevos desafíos.

Con relación a esto, Soto reveló: “Tuve un bajón en Palestino, después se me dio esta opción de venir a Argentina y estaba un poco inseguro, no sabía si me encontraba en un buen momento. Acepté el desafío, tomé el riesgo de venir. Siempre he sido un jugador bastante trabajador y confié en eso”.

“Después de mi lesión empecé a jugar y desde entonces no he soltado la camiseta. Llevo 20 partidos seguidos de titular y creo que eso habla del buen trabajo que estoy haciendo“, indicó.

Además, comparó la diferencia entre la liga trasandina y el campeonato chileno, donde sostuvo que “la principal diferencia es que el ritmo en Argentina es alto y se mantiene durante los 90 minutos. En Chile también se juega a un ritmo alto, pero es más intermitente. A veces el ritmo baja, no es tan constante como acá”.

La grata realidad que atraviesa el jugador nacional, le podría abrir las puertas de Juan Pinto Durán para una posible convocatoria a los futuros duelos de La Roja, o al menos eso es lo que él piensa.

En el diálogo, Guillermo detalló: “La idea de venir para acá, de tomar la decisión de asumir este desafío fue esa, estar en vitrina. Si lograba ganarme un puesto y jugar bien iba a estar en el radar porque es un fútbol más competitivo y me iba a dar esa buena imagen”.

“Hasta ahora he logrado jugar y rendir, y si se me da una oportunidad no sería extraño”, agregó.

Sin duda que es una carta para la selección nacional, que necesita de toda la ayuda posible para volver a los puestos de gloria, que obtuvo hace algunos años, cuando brillaba la ‘generación dorada’ alrededor del mundo.