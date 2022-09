El Real Betis se encuentra en un interesante inicio de temporada. Vienen de caer en el último duelo ante el Real Madrid por 2 a 1, pero anteriormente, venía de una buena racha de 3 partidos con triunfo para el elenco dirigido por Manuel Pellegrini.

Así también, con la buena noticia de contar con Claudio Bravo, que fue inscrito en el último día del mercado de pases, el ingeniero, ya puede respirar tranquilo, con la solidez que le otorga el portero nacional para lo que resta de temporada.

Tras la derrota de su equipo a manos de los merengues, el DT chileno señaló que hay que esperar para ver al portero de La Roja, en el arco del cuadro andaluz.

Con relación a esto, Pellegrini comentó: “Después de un comienzo de temporada un tanto polémico, está entrenando de forma normal. Se integró en el banquillo hoy y veremos durante la semana. Tenemos muchos partidos para ver cuándo reaparece”.

Así también, reveló que no tenía conocimiento de un posible llamado para Claudio Bravo a la selección chilena en la siguiente fecha FIFA de septiembre. El ex entrenador del Real Madrid, expresó: “No he tenido contacto. Tampoco sabía que jugaba en Barcelona”.

Por otra parte, conversó sobre la derrota y la perdida del invicto que llevaban en la temporada. Analizó el duelo y puntualizó: “Me voy con la sensación de que independientemente de las distintas circunstancias, fue un resultado justo. El Real Madrid creó más ocasiones que nosotros”.

“El resultado estuvo muy condicionado por la lesión de Nabil Fekir, ya veníamos sin William Carvalho, son dos jugadores que nos dan mucha posesión y ante el Real Madrid hay que tener el balón más rato que ellos”, indicó.

Así también manifestó que “creo que el equipo jugó de acuerdo a lo que esperábamos, y sin Willian y con la lesión de Fekir nos puso más cuesta arriba el partido ante un equipo de la categoría del Real Madrid”.

“No puedo estar conforme, porque queríamos puntuar, pero la imagen del partido fue salir desde el comienzo a intentar ganar el partido”, agregó el chileno.

Ahora, tienen un nuevo desafío por delante, competir por el grupo C de la Europa League, donde este jueves 8 de septiembre, batallarán con el HJK Helsinki, a las 12:45 horas en el estadio Sonera de Finlandia.