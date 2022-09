Finalizó el mercado de pases en el Viejo Continente y hubieron diversos cambios de último minuto en el fútbol europeo. Sin embargo, hubo un jugador que independiente a las variadas ofertas que se le presentaron en la ventana de fichajes, no se movió de su actual club y permanecerá, hasta ahora, por una temporada más.

El Blackburn Rovers, logró la permanecía de Ben Brereton en su plantel, por lo menos, hasta el siguiente semestre, a la espera de que se le termine el contrato con el elenco de Lancashire.

Diversos clubes de La Liga española, el Calcio, la Ligue 1 y desde la propia Premier League, se abalanzaron en búsqueda del traspaso del chileno, pero ninguno de los montos puestos en la mesa, logró mover a ‘Big’ Ben del elenco de Las Rosas.

Quien ironizó (y con justa razón) fue el entrenador del equipo ‘Blue and Whites’, Jon Dahl Tomasson, quien siempre estuvo a favor de que el chileno se quedará para cumplir con su contrato en su escuadra y ayudarlos a poder regresar a la División de honor de Inglaterra.

En conferencia de prensa, fue consultado por su postura, ante la permanencia del ariete de La Roja en el elenco de la Championship, a lo que el exjugador declaró: “Después del partido ante Blackpool, lo traje a casa, cerré la puerta y no lo dejé salir más. No había oportunidad de que se fuera”.

Así también, se refirió a la actitud del joven artillero, durante las diversas informaciones sobre su supuesta salida del Blackburn Rovers. Con relación a esto, el ex AC Milan señaló: “Un gran cumplido a Ben por la forma en que actuó. Ha sido un gran profesional, no todos los jugadores son así en una situación difícil”.

“Tiene 23 y ha hecho todo lo correcto para ayudar a sus compañeros y el club, su único foco ha estado en la cancha. Un gran cumplido para él, estoy muy feliz de haberlo mantenido”, indicó.

🛌 You can go to bed now, Charlotte.

Goodnight, #Rovers fans! 👋

🔵⚪️ https://t.co/aFB9TyyipW pic.twitter.com/JsNrtFVQnA

— Blackburn Rovers (@Rovers) September 1, 2022