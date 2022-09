Un jugador chileno que anima y ha sido protagonista del mercado de pases en el Viejo Continente, es Ben Brereton, quien lleva varias temporadas en un buen nivel y que es buscado por varios elencos de Europa, que insisten en quedarse con sus goles.

A ‘Big’ Ben lo han buscado desde la Premier League, la Ligue 1 y La Liga de España. Leeds United, Everton, Wolverhampton, Aston Villa, Niza y Sevilla han sido algunos de los más interesados en los servicios del ariete nacional.

Sin embargo, un nuevo reporte de un periodista especializado en traspasos, David Ornstein del diario The Athletic, señala que un nuevo equipo de la Primera División de Inglaterra, el Fulham, busca desesperadamente a Brereton, antes que finalice el mercado de fichajes en Europa.

Fulham have made an offer to sign Blackburn Rovers striker Ben Brereton Diaz before Thursday’s deadline, The Athletic understands.

More from @David_Ornstein https://t.co/JQxKXv1N3t

— The Athletic UK (@TheAthleticUK) August 31, 2022